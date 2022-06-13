الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنفَّذَ البرنامجُ الوطني لمكافحة التستُّرِ التجاري 58,681 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية المشتبه في ارتكابها جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية.واعتمدَتْ الجولاتُ التفتيشيةُ المُوجَّهةُ -نتيجةً لربط البيانات بين 20 جهةً حكوميةً-على تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي لرصد حالات الاشتباه بالتستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.وشَمَلَتِ الجولاتُ مختلفَ الأنشطةِ والقطاعاتِ الاقتصاديةِ، من أبرزها: قطاع المقاولات والإنشاءات، والجملة والتجزئة، والأقمشة والملبوسات، والنقل والخدمات اللوجستية، وورش صيانة السيارات ومنافذ قطع الغيار، وغيرها.يذكر أن نظام مكافحة التستر أقرَّ عقوباتٍ رادعةً على المخالفين تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصلُ إلى خمسة ملايين ريال، وحجزِ ومصادرةِ الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.// انتهى //22:33ت م0191