مقديشو 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلنَ الجيشُ الصومالي اليوم استعادتَه السيطرة على بلدة "قبطو" وسط البلاد ومقتل 10 إرهابيين من حركة الشباب خلال عملية تحرير البلدة.وقالَ رئيسُ أركان الجيش الصومالي أدوى يوسف راغي - في تصريح إذاعي-:إنَّ "الفرقة الخامسة في الجيش الصومالي نفَّذَت عمليةً استهدفت بلدة قبطو الخاضعة لسيطرة مقاتلي الشباب.وأوضحَ المسؤولُ العسكري أن القوات الحكومية "تمكَّنت من تحرير البلدة وقتل 10 من عناصر حركة الشباب في مواجهات عنيفة بين الجانبين".وذَكرَ أنَّ العمليةَ نجحت كذلك في تدمير معاقل الإرهابيين في البلدة الواقعة بالقرب من مدينة متبان في إقليم هيران في ولاية هيرشبيلى.وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان رئيس إقليم هيران علي جيتي إطلاق الجيش الصومالي عمليات أمنية ضد مقاتلي الشباب في الإقليم.//انتهى//22:39ت م0192