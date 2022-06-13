تونس 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسوقعت تونس والبنك العالمي اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 23.745 مليون دولار، منها 20.9 مليون يورو في شكل قرض و1.8 مليون دولار في شكل هبة.وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد والممثل المقيم للبنك العالمي بتونس الكسندر أرابيو في إطار برنامج دعم جهود تونس لمجابهة جائحة كوفيد 19 لتحسين قدرات وإمكانات المنظومة الصحية التونسية.//انتهى//23:13ت م0196