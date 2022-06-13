فالبراييسو 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسزار وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس, جمهورية تشيلي؛ تلبية لدعوة مقدمة من البرلمان التشيلي، أجرى الوفد خلالها عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية .والتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية خلال الزيارة بمعالي رئيس مجلس الشيوخ التشيلي السيناتور ألفارو إليسادي سوتو، في مقر المجلس بمدينة فالبراييسو، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية السعودية بمجلس الشيوخ التشيلي.وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون البرلماني بين مجلسي الشورى والشيوخ، بما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، وفرص التعاون والعمل المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة.من جهة أخرى، التقى وفد لجنة الصداقة السعودية التشيلية برئاسة عضو المجلس الدكتور إبراهيم النحاس بمعالي رئيس مجلس النواب التشيلي السيد راؤول سوتو ماردونيز، جرى خلاله مناقشة أوجه التعاون الثنائي التي من شأنها تعزيز العمل البرلماني، وضرورة تكثيف تبادل الزيارات البرلمانية بين المجلسين.كما عقد وفد مجلس الشورى اجتماعًا في مقر وزارة الخارجية التشيلية مع معالي نائب وزيرة الخارجية السيدة خيمينا فوينتس، وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات من خلال رؤيتها 2030، وعن دور المملكة الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأمن واستقرار المنطقة والعالم.كما بحث الجانبان التعاون في عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعلى رأسها دعم ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م."، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا التي تخدم مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.وعبرت معاليها عن تطلعها للقيام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في أقرب فرصة ممكنة.وضمن جدول أعمال الزيارة ، اجتمع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية بعدد من ممثلي كبرى الشركات والغرف والنقابات التجارية التشيلية ورجال الأعمال، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.وضم وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، عددًا من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية، وهم : اللواء علي آل الشيخ، والأستاذ بندر عسيري، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور وائل الإدريسي.// انتهى //23:21ت م0197