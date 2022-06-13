نجران 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنظمت أمانة منطقة نجران اليوم الاجتماع الاستثماري الأول، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية، ومناقشة دور القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص في صناعة إستراتيجية لاستثمارات المنطقة لتصبح شراكة فاعلة .وأكد أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش أن الاجتماع يأتي تمهيداً للملتقى الاستثماري الذي سيعقد خلال الفترة القادمة، مؤكدا حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين لتكون بيئة استثمارية جاذبة لمنطقة نجران.// انتهى //23:34ت م0198