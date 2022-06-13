جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.وأعربت المنظمة في كلمتها التي ألقتها باكستان نيابة عنها أمام مجلس حقوق الإنسان، عن أسفها لعدم تعاون إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة ومع آليات حقوق الإنسان، وإدانتها لحملات التضليل التي سعت لنزع الشرعية عن عمل اللجنة .ونوهت بالدعم الكبير في مجلس حقوق الإنسان لعمل اللجنة، بما يعكس رغبة وعزم المجتمع الدولي على مقاومة نظام الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية .وأكدت المنظمة ما خلص إليه تقرير اللجنة بأن الاحتلال هو لب المشكلة ، وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إنهاء هذه المظالم التاريخية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هي إنهاء الاحتلال الاستعماري الذي استمر على مدى عقود، والتحرير من طغيان الاحتلال .// انتهى //23:51ت م0199