القدس المحتلة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة اليوم أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن مجموعات من المستوطنين أدوا طقوسًا علنية في أماكن مختلفة من ساحات المسجد الأقصى، في وقت فرضت فيه شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عند بوابات المسجد.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من بلدتي سلواد و بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، حيث اعتقلت أحدهما خلال وجوده مع والده في أرضهما خلف جدار الفصل العنصري، بينما اعتقلت الآخر خلال وجوده في محيط مستوطنة عوفرا.// انتهى //00:26ت م0004