الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسعقدت الهيئة السعودية للمحامين اجتماع الجمعية العمومية السابع – عن بُعد – برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني .وجرى خلال الاجتماع التصويت على بنود الجمعية العمومية المتمثلة في اعتماد التقرير السنوي لعام 2021م، وإقرار القوائم المالية وحسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2021م، واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام 2021م).كما جرى استعراض أبرز النتائج والإحصاءات خلال الربع الأول والثاني، ضمن أهداف الهيئة، ومستهدفات خطتها الإستراتيجية الخمسية (2022-2026).واختتمت الجمعية اجتماعها بتصويت الأعضاء على جميع البنود بموافقة الأغلبية .// انتهى //00:26ت م0005