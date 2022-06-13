اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14 م واس
نيويورك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 876.05 نقطة إلى 2.79% ليغلق عند 30516.74 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 151.23 نقطة إلى 3.88% إلى 3749.63 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 530.79 نقطة إلى 4.68% إلى 10809.23 نقاط.
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