نيويورك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 876.05 نقطة إلى 2.79% ليغلق عند 30516.74 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 151.23 نقطة إلى 3.88% إلى 3749.63 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 530.79 نقطة إلى 4.68% إلى 10809.23 نقاط.// انتهى //00:30ت م0007