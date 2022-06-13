باماكو 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسغادرت قوة "بارخان" الفرنسية قاعدة ميناكا الواقعة شمال شرق مالي، وسلمتها للقوات المسلحة المالية، وذلك في إطار المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب القوات الفرنسية من البلاد.وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الجنرال باسكال ياني خلال مؤتمر صحفي ،أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا "في نهاية الصيف"، مع نقل معقلهم الرئيس في غاو إلى القوات المسلحة المالية.وكانت قاعدة ميناكا التي أنشئت عام 2018 في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو تستضيف قوات خاصة فرنسية وقوات أوروبية تنشط ضمن "تاكوبا".//انتهى//01:14ت م0010