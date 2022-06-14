المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية وارتفاعا للأمواج .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد والرايس وينبع ، تبدأ الساعة ال ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .// انتهى //06:17ت م0014