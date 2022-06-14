ينبع 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسترأس أمس مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة م. عبدالله بن غازي الصاعدي الأجتماع الخامس عشر لقيادي فرع الوزارة ومشرفي المحافظات بالمنطقة وذلك بقاعة الأجتماعات بفرع الوزارة بمحافظة العيص وبحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية أ.عبير أبوربعية، ومساعد المدير العام لقطاع العمل أ.محمد النعمي، ، وقياديي فرع الوزارة ومشرفي المحافظات بالمنطقة حيث نوقش به آلية تطوير الأعمال والمهام وتقديم الخدمات التنموية اللازمة، لمستفيدي الوزارة وللمواطنين والمقيمين.وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل مدير قطاع الموارد البشرية بمحافظة العيص أ.سامي الميلبي، ومن ثم قدم الدكتور فهد السيسي، محاضرة بعنوان الجوانب القانوية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبعد ذلك تم استعراض مؤشرات الآداء لمشرفي القطاعات بالمحافظات من قبل أ.أحمد العوفي.وقد استعرض بهذا الملتقى مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة ملف التطوعية والمفهوم وما يترتب عليه من أعمال جلية تخدم وترتقي بالمجتمع.وقد سبق بداية هذا الملتقى اجتماع "الصاعدي" مع رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية بمحافظة العيص للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات وحل الصعوبات و حيث تم استعرض أعمال تلك الجمعيات وابرز التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الجمعيات و وضع الحلول المناسبة لها.ياتي ذلك من حرص المدير العام للرقي بأعمال الجمعيات بالمنطقة وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق الجمعيات لأهدافها .وفي نهاية الملتقى تقدم المدير العام بخالص الشكر والتقدير لمشرف قطاع الموارد البشرية بمحافظة العيص وإلى الجميع على حضورهم لهذا الملتقى سائلاً الله ان يوفق الجميع لكل خير.//انتهى //06:50ت م0015