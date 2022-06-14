الطائف 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير تسمية أكثر من 277 شارعًا مستحدثًا بحي الواسط شمال الطائف، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.واعتمدت الأمانة في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع، موضحة أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية, كما قامت بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من 1100 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.وبينت أن البرنامج يهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.// انتهى //09:17ت م0019