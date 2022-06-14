عرعر 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر خدماتها لـ 58361 مستفيدًا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2022 م .وفي نفس السياق تمكّن بفضل الله فريق طبي من إزالة الغدة الدرقية كاملة لمريضة تعاني من أمراض القلب مع ارتجاف أذيني وضعف في عضلة القلب؛ حيث تم تشخيصها بسرطان الغدة الدرقية الحليمي. وحالتها مستقرة حاليًا، ولم يحدث أي مضاعفات ولله الحمد .// انتهى //09:28ت م0022