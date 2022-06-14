الخرطوم 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب السودان بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس قوندبرغ، بموافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.وعرجت على إدانة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس أعمال العنف في دارفور ووصفها بأنها غير مقبولة.ونقلت صحف الثلاثاء عن المندوب السامي لشؤون اللاجئين في السودان اكسل بيشوب قوله :"إن السودان يستضيف مليون لاجئ ونازح".ولفتت الانتباه إلى إبلاغ الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي بوقوع 34 حالة تعدي على مراكز الشرطة في العاصمة الخرطوم من قبل المتظاهرين في غضون 4 أشهر.ونشرت صحف الخرطوم إعلان الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 192.21% في مايو مقارنة بنحو 220.71% في أبريل الماضي.// انتهى //09:29ت م0023