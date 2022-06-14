الرباط 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإعلان وزارة الداخلية السعودية أمس، إلغاء إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع بدء وصول طلائع الحجاج الآتين من الخارج.وتطرقت الصحف إلى استضافة الرباط لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء مالية الـ15 التابعة للاتحاد الأفريقي، لبحث تعزيز صمود الاقتصادات الأفريقية، والاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي.وتحدثت صحف الرباط عن التفاعلات الجارية في تونس، ومواقف عدة هيئات تونسية بخصوص مشروع الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل.وتناولت صحف الثلاثاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت بفرنسا، والتي أفرزت تقارباً بين حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وتكتل يساري جديد.// انتهى //09:40ت م0024