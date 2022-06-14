تونس 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تواصل التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، وتواصل الخلاف بين الحكومة واتحاد العمال التونسيين في ظل فشل المفاوضات بينهما بشان إيجاد توافقات للخروج من الأزمة الحالية للبلاد.ليبيا, تناقلت صحف الثلاثاء دعوة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إلى ضرورة فرض ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من أجل حماية الليبيين العزل.وأخبرت في شان متصل عن تأكيد وزراء خارجية كل من تونس عثمان الجرندي وليبيا نجلاء المنقوش والجزائر رمطان العمامرة، في بيان أصدروه أمس عقب اختتام اجتماع ثلاثي جمعهم في وقت سابق بتونس، على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات وذلك عبر الوفاق بين الأطراف الليبية.وذكرت صحف تونس أن إسبانيا، تشهد منذ يومين موجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، وهي موجة لم تشهد لها مثيلاً منذ 20 عاما.// انتهى //10:29ت م0028