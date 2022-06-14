القاهرة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أسهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة الرامية لضبط الأسعار، والحرص على استقرار أسعار الوقود والطاقة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، تناولت الوضعِ الحالي في اليمن، وكذلك التأكيد على تقديم مصر كافة سبل الدعم لليمن وقيادته الشرعية.ورصدت اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناول مستجدات الأوضاع في اليمن.وتطرقت الصحف في متفرقات أخرى إلى مقتل 117 شخصًا في اشتباكات غرب دارفور السودانية.وأشارت إلى تأكيد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بأن هدف الجيش هو إنقاذ ليبيا من الإرهاب وإفشال مخططات التنظيمات التخريبية.// انتهى //10:29ت م0029