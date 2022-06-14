الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل بمكتبه بالوزارة معالي وزير الصحة الموريتاني الأستاذ المختار ولد داهي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات في التخصصات المطلوبة وتعزيز الخبرات لعدد من الأطباء المتخصصين الموريتانيين وإمكانية استفادة وزارة الصحة الموريتانية من تجربة المستشفى الافتراضي وخدماته.عقب ذلك تجول الوزير الموريتاني في مستشفى الصحة الافتراضي وزيارة مركز القيادة والتحكم، ومدينة الملك فهد الطبية واستمع لشرح عن الخدمات التي تقدمها.// انتهى //10:32ت م0031