تبوك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مؤكداً سموه على الجهود والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية الذين عملوا بكل احترافية واقتدار مع هذه الجائحة.جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتطرق سموه في حديثه للمواطنين خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //10:53ت م0033