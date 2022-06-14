الأحساء 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسنظمت المؤسسة العامة للري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أمس ورشتي عمل حول ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري، وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة الري، بحضور نائب رئيس المؤسسة للعمليات المهندس عبدالعزيز الرشود، ومشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين.واستعرضت الورشة خطط عمل مشروعي "ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري" و"تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الري"، وإستراتيجية تنفيذها وفق آخر المستجدات والمبادرات الحالية بالمؤسسة.وتأتي ورشتي العمل ضمن إطار دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمؤسسة التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة بتعظيم إنتاجية الموارد في قطاع الري وتحديث البنية التحتية للري وتعزيز قدرات المؤسسة لتحسين كفاءة الري، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الري لدى صغار المزارعين.// انتهى //11:04ت م0037