الأحساء 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة أمس، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات النقل في المحافظة وبحث سبل التطوير، ومعالجة التحديات التي تواجه الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها الرامية لتعزيز جودة الحياة في محافظة الأحساء، واستعراض الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد منتصف العام الماضي، وإستراتيجية قطاع الطرق في المحافظة، وأبرز المنجزات التي تحققت في المحافظة مؤخراً، إضافةً إلى أهم المشاريع المستقبلية للطرق في المحافظة.وبعد الاجتماع تفقّد سمو محافظ الأحساء في جولة ميدانية مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المحافظة يرافقه المهندس الدلامي ؛ للاطلاع على سير عمل المشاريع وفرص التطوير ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة بما يسهم في استمرار مشاريعها التنموية في المحافظة.// انتهى//11:05ت م0038