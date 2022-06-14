سكاكا 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بالجوف عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكلية لمرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس المسائي للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.وأوضح عميد الكلية ماجد بن عبدالعزيز العتيبي بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 18 إلى 22 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس المسائي بالكلية، ومن 25 - 29 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي في الكلية ، داعيا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب, مبيناً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.// انتهى //11:06ت م0039