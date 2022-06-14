الرياض 15 ذو القعدة 1443 الموافق 14 يونيو 2022 واسرعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة والستين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في مبنى المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله للطالبات.وبدأ الحفل بمسيرة الخريجات للعام الدراسي 1443هـ البالغ عددهن (11908) من مختلف الدرجات العلمية الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم من مختلف الكليات والتخصصات، تلا ذلك عرض مرئي يحكي تميز منسوبات الجامعة، ثم كرمت سمو الأميرة نورة الحاصلات على مرتبة التميز من طالبات الجامعة من مختلف الدرجات العلمية وسلّمتهم شهادات التقدير ودروع تكريم للخريجات المتميزات.وألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف العجمي كلمة هنأت خلالها الخريجات والمتفوقات بهذه المناسبة التي تحتفل بها الجامعة بتخريج طالبات التميز من الدفعة السادسة والستين، اللاتي سيؤسسن لبنة في مسيرة التنمية والتطوير وتحقيقاً لرؤية الوطن في بناء الإنسان ليسهم في تقدم المجتمع، ويمثلن سفيرات الجامعة في المحافل المحلية والدولية، ومصدر الإلهام لقادة المستقبل، وحثّتهن على إكمال مسيرة التميز والعطاء في ميادين التنمية الشاملة.وفي ختام الحفل أعلنت الدكتورة العجمي عن توقيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مذكرة تعاون مع جمعية "حرفة" التعاونية بهدف تحقيق غايات الخطة الإستراتيجية للجامعة في بناء شراكات متميزة مع مؤسسات المجتمع التي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية، والتثقيف المجتمعي.//انتهى//11:07ت م0040