الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساجتمع الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد التميمي أمس عبر "الاتصال المرئي"مع المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية سارة المهيدب، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز الدكتور بدر الهجهوج.وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك لدعم البحوث العلمية في مجالات الإعاقة وبالأخص متلازمة داون، واقتراح خطة زمنية لتنفيذ الأبحاث والمبادرات العلمية المشتركة بين الطرفين، والعمل على إثراء المعرفة في مجالات الوقاية والرعاية المتعددة،إضافة إلى تفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع .الجدير بالذكر أن مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية هي مؤسسة تعنى بالطفولة المبكرة في جميع جوانبها التربوية والاجتماعية والتعليمية، من خلال تقديم برامج ومبادرات تختص بالطفولة المبكرة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هو المركز الوحيد للبحوث في مجال الإعاقة، وتعد متلازمة داون أحد المجالات التي يغطيها المركز.// انتهى //11:47ت م0042