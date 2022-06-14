أحد المسارحة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسدشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي أمس، عددًا من المشاريع والمبادرات الخيرية التي تنفذها جمعية البر الخيرية بالمحافظة، و المدعومة من منصة إحسان بقيمة إجمالية بلغت 1.572.400 ريال.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة أحد المسارحة يحيى بن داود محزري أن المشروعات شملت مشروعين لكفالة الأيتام بمبلغ 752400 ريال لعدد 285 يتيما ويتيمة ومشروع بناء وترميم المنازل بمبلغ 400.000 ريال لعدد خمسة مستفيدين ، ومشروع إعانة أسر السجناء بمبلغ 300.000 ريال لعدد 83 مستفيدة ، إَضافة لمشروع الحقيبة المدرسية لـ 1200 مستفيد ومستفيدة بمبلغ إجمالي 120.000 ريال.// انتهى //13:05ت م0052