الدمام 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسنظمت إدارة التعليم العام بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل أمس، حفل الإبداع والتميز، بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعدد من قيادات الهيئة الملكية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.وتضمنت فعاليات الحفل تدشين منصة التطوع المعرفي التي تسعى لإيجاد بيئة إلكترونية تسهم في تقديم خدمات ومعارف تخصصية ومهنية للمجتمع، ونشر الوعي بأهمية التطوع المعرفي، من خلال مجالاته المتنوعة، وتدشين فصول موهبة للعام الدراسي المقبل 1444هـ، مع عرض لمراحل برامجه المتنوعة وأعداد الموهوبين، إضافة إلى معرض يبرز مجموعة المشاريع الطلابية العلمية في مجال البحث والابتكار، والمواهب الطلابية في المجال الفني، والتقني، ومشاركة مواهب متعددة في المجالات الثقافية والعلمية وريادة الأعمال، فيما جرى تكريم المدارس المتميزة في الأنشطة الطلابية والطلاب الفائزين بالميداليات والجوائز في المسابقات الدولية والمحلية، والطلاب الذين حققوا نسبة ٩٩ إلى ١٠٠% في اختبار القدرات.وأشار مدير إدارة التعليم العام الدكتور سعد الحربي في كلمته خلال الحفل، إلى أبرز منجزات التعليم العام للعام الدراسي 1443 هـ، منوهاً بالدعم والرعاية الذي يتلقاه التعليم من قيادات الهيئة الملكية.واختتم الحفل بمسيرة خريجي طلاب الدفعة الـ 24 من مدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي ١٤٤٣هـ الذين أتموا حفظ كتاب الله الكريم.// انتهى //13:07ت م0053