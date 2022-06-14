الدمام 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسحددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل موعد القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444هـ، لمرحلة البكالوريوس بتاريخ 3 محرم 1444هـ، ولمدة ستة أيام، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية وتطبيق الجامعة (MYIAU) على الأجهزة الذكية.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة عملت على تطوير وتحسين منظومة القبول الإلكترونية التي تسهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة والتي تنعكس على تسهيل إجراءات عملية قبول الطلاب والطالبات.وأفاد أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم على الجامعة الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول ومتابعة مستجدات القبول من قنوات الجامعة التفاعلية الإلكترونية.// انتهى //13:08ت م0054