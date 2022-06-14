لندن 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد وزيرة الخارجية ليز تروس، تسيير أول رحلة تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا ضمن برنامج ضبط الهجرة غير الشرعية الذي تتبناه الحكومة.ورصدت رفض الاتحاد الأوروبي إجراء السلطات البريطانية تعديلات على اتفاقية بركيزيت تشمل لوائح جديدة لضبط حركة البضائع والسلع عبر حدود إقليم أيرلندا الشمالية.وفي الشأن الدولي، أخبرت عن مقتل ٥٥ شخصًا على الأقل جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في إقليم سينو شمال بوركينا فاسو.واستعرضت صحف لندن مستجدات الجولة الثانية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه ضغوطات في حصد أغلبية مطلقة بعد تحسن أداء تيارات يسارية معارضة.// انتهى //13:17ت م0055