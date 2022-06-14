بريدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 18 إلى 22 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمقررات التكميلية (مسارات) بالكليات التقنية، واعتباراً من 25 - 29 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، مضيفاً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.// انتهى //13:18ت م0057