الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسنظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية معرضًا توعويًا تزامنًا مع يوم المرأة العالمي تحت شعار "صحة المرأة السعودية .. الطريق إلى التمكين", على مدار يومين في واجهة الرياض, بحضور تجاوز 1200 زائر.ويهدف المركز من خلال إقامة المعرض التوعوي إلى التعريف بأهم معاييـر العافية والصـحة النفسية والاجتماعية للمرأة، وتسليط الضوء علـى الفرص والتحديات التـي تواجه الـمرأة السعودية، وسبل التعامل معها وفق رؤية 2030.وصاحب المعرض لقاء افتراضي من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز بمشاركة نخبة من الخبراء؛ للحديث عن محاور مهمة في مجال صحة المرأة شملت التنظيمات والتشريعات ذات العلاقة بصحة المرأة، والتحديات الصحية والاجتماعية والأسرية التي تواجهها.// انتهى //13:20ت م0058