الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, ورئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي, وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول, بعد تحقيقهم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وهنأهم سموه بالبطولة, مشيداً بالمستويات الفنية التي أهلت الفريق في مشوار إنجازاته.ونوه سموه بالتطور والدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية.// انتهى //13:30ت م0059