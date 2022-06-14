جازان 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي مياده بدر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.واستمع سمو أمير المنطقة لشرح مفصل عن إستراتيجية الهيئة وأبرز النشاطات والبرامج التي تسعى لتنفيذها، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها بمنطقة جازان وغيرها من المناطق.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة، بما سيسهم في تطوير وتنمية منطقة جازان التي تحتضن العديد من المهرجانات والفعاليات من خلال مشاركة الهيئة في تقديم معارض وبرامج ومسابقات خاصة بفنون الطهي، سعياً لإيجاد فرص تنافسية في هذا المجال خاصة والتعريف بما تزخر به المنطقة من تراث وتنوع في الأكلات الشعبية وغيرها.حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى البناوي.// انتهى //13:34ت م0060