المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأعلنت جامعة طيبة عن المتأهلين لمرحلة "المعسكر التدريبي" بمسابقة طيبة تبتكر في موسمها الخامس، وذلك بعد انتهاء مرحلة "صناعة الفكرة" والتي عرضت خلالها الفرق المشاركة البالغ عددها 206 مشاريعها الريادية أمام لجنة التحكيم، حيث تأهل من الفرق 140 مشروعًا لمرحلة المعسكر التدريبي.وبين وكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف ورئيس اللجنة الدائمة للمسابقة الدكتور سلطان بن زيد العمري أن مرحلة "صناعة الفكرة" اشتملت على 6 ورش تدريبية و 10 جلسات استشارية عامة, إضافة إلى الجلسات الاستشارية الخاصة في مختلف المجالات على مدى شهرين، وعرض مشاريع الفرق المشاركة التي استوفت متطلبات المرحلة أمام لجنة التحكيم.يذكر أن مسابقة طيبة تبتكر التي تنظمها جامعة طيبة تساهم في اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية، حيث يتنوع التدريب على الأدوات المختلفة لتوليد الأفكار الابتكارية واكتساب المعارف والمهارات في ريادة الأعمال وذلك لصناعة الشركات الناشئة المساهمة في خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية.// انتهى //13:35ت م0061