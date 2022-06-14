المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الإدارات الحكومية ذات العلاقة في استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وأوضح مدير فرع الوزارة وجب العتيبي أن لجان الحج الميدانية المكلفين باشرت مهام أعمالهم في تقديم المطبوعات التوعوية والإرشادية وبجميع اللغات العالمية المختلفة في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن والذين يعملون على مدار الساعة.وبين أن الفرع كلف عدد (19) داعياً في مساجد المدينة المنورة والمطار ومحافظة ينبع للإجابة على استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج في الأماكن التي يوجد بها الحجاج والمعتمرون، وتعاقد مع (15) مترجماً, مشيراً إلى تقديم ( 17528) ألف مطوية وكتيب بعدة لغات تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي.يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وفر أربع شاشات مكتبية رقمية تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية في مسجد قباء والميقات ومطار المدينة المنورة.// انتهى //13:40ت م0062