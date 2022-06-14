بريدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم روزنامة مزادات الإبل بالمنطقة لعامي 2023-2022.وثمن المشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بالقصيم عبدالله البدراني اهتمام ودعم سمو أمير المنطقة غير المحدود لاقتصاديات الإبل ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأشار البدراني إلى أن اعتماد الروزنامة يأتي بالتنسيق مع نادي الإبل، حيث تشتمل الروزنامة على أربعة مزادات وهي: مزاد مركز مدرج للإبل الاثنين 12 سبتمبر 2022م، ومهرجان العقيلات للإبل بمدينة بريدة والذي سيكون الخميس 29 أكتوبر 2022م، ومزاد محافظة ضرية للإبل الخميس 26 يناير 2023م، ومزاد محافظة عقلة الصقور للإبل الجمعة 3 مارس 2023م, عاداً الحدث الأهم في اقتصاديات الإبل، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //13:45ت م0064