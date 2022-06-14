جازان 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد بن حسن باضريس والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.واستمع سمو أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، لشرح مفصل حول أبرز مشروعات المركز ‏والقطاعات التابعة له واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين لكل ما يحقق ‏التطلعات المأمولة في المنطقة وبما يتفق ورؤية المملكة 2030م، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع، وتهيئة البيئة اللازمة، وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ‏مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، وبما يسهم في ‏تنشيط وتنويع النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف.وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر، أهمية المهام والأعمال المناطة بمركز برنامج جودة الحياة، وضرورة تظافر ‏الجهود بين الجهات الحكومية كافة لتهيئة البيئة اللازمة ‏لإنجاح مشروعات ‏وبرامج جودة الحياة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.‏حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى البناوي.// انتهى //13:47ت م0065