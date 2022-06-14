جنيف 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأطلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، اليوم، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أموال إضافية بشكل عاجل، لبدء نقل النفط من على متن الناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه، أن الناقلة العملاقة صافر راسية متحللة قبالة الساحل اليمني، وتحتجز ما يعادل أربعة أضعاف النفط المتسرب في كارثة اكسون فالديز عام ١٩٨٩م، وهي واحدة من أكبر الكوارث البيئية في التاريخ، وقد تتفكك الناقلة أو تنفجر في أي وقت، وتبدأ الحملة بقبول التبرعات اليوم، وترسل الحملة رسالة إلى الدول والشركات الخاصة التي لم تسهم بعد في التحرك قبل فوات الأوان.// انتهى //14:46ت م0098