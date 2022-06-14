الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية السودان الشقيقة، كما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي وكيفية تجاوزها لتحقيق النمو والازدهار.وأشاد سفير جمهورية السودان لدى المملكة بجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مثمنًا الأعمال الإنمائية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين حياة المستفيدين في السودان.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عاماً قدم 21 قرضاً تنموياً ميسراً للإسهام في تمويل 18 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في جمهورية السودان الشقيقة، كما دعم من خلال تلك المشروعات والبرامج رفع المستوى المعيشي للسكان وتحقيق النمو والازدهار.// انتهى //14:46ت م0099