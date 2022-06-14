بريدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة, بمقر الغرفة اليوم ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية بالمنتزهات والقطاع الزراعي".وعرفت ورشة العمل فرص الاستثمار المطروحة التي سيتم طرحها بالمنطقة، المشتملة على المنتزهات الوطنية والمشاتل والواحات بمحافظة المذنب والبيوت المحمية واستعرضت عددًا من النماذج للاستثمار في المنتزهات عبر إقامة المشاتل, والمنتجعات الصحية الرياضية, والاستزراع السمكي, والمنتزهات المائية, والطيران الشراعي, وميادين الرماية, والقفز المظلي, عبر حوافز متعددة.وأوضح المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يأتي من منطق حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية لهم للإسهام بالنهوض بالقطاع الزراعي والمنتزهات بما يعود بالنفع العام على المزارع والمستثمر, والمستهلك على حد سواء.من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن طرح الفرص الاستثمارية ينعكس من تميز منطقة القصيم في موقعها الجغرافي المتوسط وحركة النقل منها وإليها, والبيئة الزراعية الخصبة بها ووفرة المياه, مبيناً أن المنطقة تمتلك أكثر من 70 منتزهاً منتشرة بمدينة بريدة ومحافظاتها ومراكزها.وبين أمين غرفة القصيم محمد الحنايا أن الغرفة لديها توجه إلى إنشاء منصة للاستثمار والتعريف بجميع الفرص الاستثمارية الزراعية بالشراكة مع فرع وزارة البيئة وجميع القطاعات ذات العلاقة.// انتهى //14:51ت م0100