تبوك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساستقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية والوطنية والمحلية، من أبناء تيماء.وقدم السديري التهنئة لهم لتميزهم وحصولهم على هذه المراكز، متمنياً لهم الاستمرار بالتفوق في مسيرتهم العلمية، مشيداً بجهود مكتب التعليم بالمحافظة وأسرهم في تنمية مواهبهم.// انتهى //14:56ت م0103