عام / محافظ تيماء يستقبل الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية بالمحافظة
الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14 م واس
تبوك 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واس
استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية والوطنية والمحلية، من أبناء تيماء.
وقدم السديري التهنئة لهم لتميزهم وحصولهم على هذه المراكز، متمنياً لهم الاستمرار بالتفوق في مسيرتهم العلمية، مشيداً بجهود مكتب التعليم بالمحافظة وأسرهم في تنمية مواهبهم.
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14:56ت م
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