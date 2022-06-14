حجة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 320 مستفيدًا خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 18 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 10 مراجعين، وعيادة الباطنية 120 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 أفراد، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 157 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 53 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.//انتهى//15:06ت م0105