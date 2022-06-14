الخرطوم 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نيالا بجمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4,000 حالة، وإجراء 441 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع 1,750 نظارة طبية. وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:14ت م0107