بريدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دور اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع بالمنطقة، والتي أسهمت في معالجة التحديات التي تواجه المشاريع وتجاوز جميع العوائق التي تقف أمام استكمالها.جاء ذلك بعد أن رأس سموه بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع بالمنطقة، التي استعرضت المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة.واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها، ونسب إنجازها وما توصلت إليه جهود اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع خلال زياراتها الميدانية للمشاريع الصحية بالمنطقة.وأشار سموه إلى أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - تؤكد دائماً على متابعة كل ما يخص المشاريع التنموية، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء اللجنة التي يبذلونها في سبيل حل إشكاليات المشاريع في المنطقة والتابعة لعدة جهات حكومية خدمية لكي تظهر لنا بخدماتها، وتلبي احتياجات أهالي المنطقة، منوهاً بالتفاعل المتناغم من جميع القطاعات بالمنطقة مع أدوار اللجنة حتى أدت مهامها على الوجه الأكمل.// انتهى //15:23ت م0109