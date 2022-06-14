سكاكا 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للطاقة المتجددة في الإمارة اليوم, اجتماع مجلس إدارة الجمعية، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وأعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين.وفي بداية الاجتماع، نوَّه سموه بالدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع الرابح من لدن القيادة الحكيمة بما يمكنه من تحقيق الاستدامة والفاعلية في المجالات كافة.وأشاد سموه بتضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الشركاء الإستراتيجيين للجمعية؛ لتحقيق مستهدفات الجمعية، مشدداً على أهمية استمرار تعاون الجهات لتنفيذ الالتزامات ضمن الإطار الزمني للاتفاقيات الموقعة، والحرص على استكمال تنفيذ البرامج والأنشطة، والتوسع في بناء هذه الشراكات بين الجمعية والجهات في بقية محافظات المنطقة ومع الجهات الأخرى ذات الاهتمام المشترك خارج المنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.واستعرض مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، واطلع على تقارير الأداء العام للجمعية والحساب المالي.كما استمع المجلس إلى موجز عن أهم الأنشطة المستهدفة في الخطة التشغيلية للجمعية خلال ما تبقى من العام الحالي 2022م.وفي ختام الاجتماع, اعتمد المجلس قرارات عدة, منها: إقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة الأساسية، واعتماد مستهدفات عمل الجمعية خلال المدة المتبقية من العام الحالي.// انتهى //16:24ت م0129