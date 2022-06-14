جدة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واستواصل مناطق فعاليات موسم جدة عروضها العالمية المتميزة مع بدء الإجازة المدرسية المطولة، واستقبال الزوار والسائحين من داخل المملكة وخارجها؛ للاستمتاع بأجواء من الفرح والمغامرات والجلسات العائلية.ويجد عشاق البحر والفعاليات البحرية والرياضية ما يتمنون في جدة ويفز ونادي اليخوت اللتين تستقطبان يومياً العديد من الزوار من محبي الرياضات والمغامرات البحرية، في حين يحظى الأطفال بنصيب وافر من الفعاليات والمعارض والعروض المفضلة لهم التي تناسب اهتماماتهم في مختلف مواقع الفعاليات. ويتجه محبو العروض الفنية والمسرحية والغنائية للمسارح والمواقع التي تلبي رغباتهم بعروضها اليومية المتنوعة، بينما تشهد جدة جنغل إقبالاً من هواة الأدغال واكتشاف حياة الحيوانات ومعلوماتها، حيث توفر جنغل لهم العديد من التجارب والفعاليات الحية.كما تحظى سيتي ووك بإقبال كبير من الزوار خلال الموسم, ويزداد الإقبال مع الإجازات المدرسية المطولة للاستمتاع بفعاليات المنطقة وتجاربها المختلفة، وتعدد الخيارات فيها يناسب كل الأذواق والأعمار. وتحظى جدة آرت بروميناد ونادي جدة لليخوت بنصيب من الزوار, خصوصاً عشاق المطاعم العالمية والجلسات الهادئة على البحر والعروض الموسيقية التي تشهدها هاتان المنطقتان يومياً. بينما يتجه هواة المناطق التاريخية والفعاليات الثقافية والترفيهية إلى جدة التاريخية ليعيشوا تجربة مختلفة بين المباني التراثية. وتستقبل جدة بيير الأطفال والشباب من الجنسين بألعابها المشوقة وفعالياتها الترفيهية المتنوعة، فيما يجد الكثير من الزوار في حديقة الأمير ماجد وجهة مثالية بين أحضان الطبيعة والخضرة ووسط الفعاليات الثقافية والترفيهية المختلفة.وجذبت المعارض العالمية المتنوعة التي تشهدها منطقة جدة سوبردوم العديد من الزوار, بما تشكِّله من قيمة عالمية، بمشاركة العديد من نجوم العالم في فعالياتها المتنوعة الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى العالم في المجالات الفنية والترفيهية والتي عكست مكانة المملكة، وجعلتها محط الأنظار ومكاناً أمثل للمعارض العالمية الرفيعة.//إنتهى//16:31ت م0132