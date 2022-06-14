الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسقام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي بزيارة فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022، الذي نظمته وزارة البلدية في دولة قطر خلال يومي 13 – 14 يونيو، بحضور وزير البيئة والتغيّر المُناخي الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني.واطلع السباعي على ما يحتويه المؤتمر والمعرض من حلول وتجارب دولية في فرز النفايات من المصدر والتعرف على أحدث التقنيات في مجال اعادة التدوير النفايات من قبل الشركات العلمية.وأبدى إعجابه في حملة صفر نفايات تحت عنوان "نفايات أقل.. مدينة أجمل" التي تهدف إلى الوصول لمستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف لتحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة.يذكر أن المعرض والمؤتمر يحتوي على ورشات العمل والندوات من متخصصين محلين وإقليمين ودوليين في قطاع إدارة النفايات والتدوير يقدمون من خلالها خبراتهم وتجاربهم الشخصية الذي شارك فيه العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال إدارة النفايات بالإضافة إلى الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال.// انتهى //16:32ت م0133