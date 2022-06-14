المنامة 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,842.73 نقطة بانخفاض قدره 9.64 نقاط عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 684.51 نقطة بانخفاض قدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و309 آلاف و343 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 478 ألفاً و983 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 75 صفقة.// انتهى //16:43ت م0136