الرياض 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، اجتماعًا مع رئيس لجنة الشؤون الداخلية والشؤون والخدمات العامة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان الفدرالي البلجيكي، رئيس الوفد البلجيكي للاتحاد البرلماني الدولي السيد سامويل كوجولاتي، وعضو البرلمان الفدرالي البلجيكي السيد بيتر دي روفر، وذلك في مقر البرلمان الفدرالي البلجيكي في العاصمة بروكسل اليوم، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي.وأكد رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الفدرالي البلجيكي، للمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما، لتفضي إلى علاقات أقوى بين المملكتين في شتى المجالات.من جانبه أشار السيد سامويل كوجولاتي خلال الاجتماع إلى خطورة امتلاك الميليشيات الإرهابية للأسلحة في المنطقة، في ظل الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وطرق الملاحة الدولية، وتأثيرها على امدادات النفط، مشيدًا بدور المملكة في التصدي لهذه الهجمات ووقف هذه الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها.وبحث المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة بينهما، والمساهمة في تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات خصوصًا العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفدرالي البلجيكي.شارك في الاجتماع معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلجيكية الدكتور خالد بن محمود زبير، ورائدة بنت عبد الله ابونيان والدكتور متعب بن عايد المطيري، والدكتور هادي بن علي اليامي، وهدى بنت عبد الرحمن الحليسي.من جانب آخر عقد أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلجيكية رائدة أبونيان، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي اجتماعًا آخر مع عضو البرلمان الفدرالي البلجيكي جوديل ليكانز، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة بروكسل اليوم.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات منها ما يتعلق بالمرأة السعودية في رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من ضمان لحقوق المرأة وتمكينها خاصةً فيما يتعلق بالأنظمة، والتشريعات، ومستوى التمكين الذي حصلت عليه المرأة السعودية، والدور التشريعي لمجلس الشورى في مجال تمكين المرأةكما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تعزيزًا للعلاقات السعودية البلجيكية في شتى المجالات خصوصًا البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفدرالي البلجيكي، ويسهم في زيادة التنسيق والتواصل.// انتهى //17:10ت م0139