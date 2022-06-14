الدمام 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم, المعرض السنوي لمشاريع تخرج طلاب وطالبات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في مقر الكلية بالمدنية الجامعية .وأوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله المهيدب أن المعرض يحتوي على أعمال طلاب وطالبات الكلية في مشاريع التخرج لهذا العام الجامعي ١٤٤٣هـ، وشارك في المعرض أكثر من خمسين مشروعاً في مجالات مختلفة تشمل المجال الطبي ومجال الأمن السيبراني ومجال التعليم والقطاع الصناعي وغيرها من مجالات التقنية، وشهد حضور وتفاعل من المهتمين والمختصين بالتقنية وعلومها من داخل الجامعة وخارجها حيث تنظمه الكلية بشكل سنوي و يتم فيه استعراض مشاريع الطلبة الخريجين والتعريف بها وبأهدافها وبالتقنيات المستخدمة فيها .الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى تسويق المشاريع للمهتمين بالاستثمار في التقنية ومراكز الأبحاث وجهات الدعم مثل منشآت وعقال ومركز ذكاء وغيرهم من الداعمين للاستثمار في الأفكار والمشاريع الصغيرة .// انتهى //17:12ت م0140